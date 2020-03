» «كورونا» يثير الرعب في لقاء سامح شكري بنظيره البوروندي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البوروندي إزيكيال نيبيجيرا في العاصمة البوروندية بوجمبورا، اليوم الثلاثاء، حيث ظهر الوزيران كل بكمامته، كما ارتدي الوزير البورندي "جاونتي"، وذلك كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وكان وزير الخارجية المصري قد وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البوروندية في مستهل جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



At the outset of his African tour.. Foreign Minister #Sameh_Shoukry arrives at Bujumbura, where he is received by Foreign Minister #Ezechiel_Nibigira ????????@MAEBurundi pic.twitter.com/AQ1cj2nAcO

