«استري نفسك انتى مسلمة».. كيف ردت صبا مبارك؟

17 مارس 2020 - 07:54 م

أحرجت إحدى المتابعات الفنانة الأردنية الشهيرة ?صبا مبارك?، بتعليقها على صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبا مبارك، على الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية قائلة: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي، بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم".‏

لكن يبدو أن الصورة لم تعجب البعض رغم أنها ليست عارية ولكن يبدو جزء صغير من بطنها، فهاجمتها إحدى المتابعات وعلقت قائلة : "أول شي استري نفسك، أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى".

الفنانة صبا مبارك، لم يروق لها تعليق متابعتها فقررت الرد عليها، وعلقت بالقول :« يا ختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري».‏

ونال تعليق الفنانة إعجاب البعض بينما، انتقدها البعض الآخر على طريقة كلامها بهذا الشكل.

