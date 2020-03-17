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متحدث الوزراء: جاهزون لأسوأ سيناريو يظنه البعض

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المصريون ـ متابعات

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"الوزراء" يحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية جاهزة لأسوأ سيناريو قد يحدث أو يرد إليها أو يظنه البعض، وهذا الأمر منذ اليوم الأول لأزمة كورونا.
وأوضح: «وضعنا السيناريو الأكثر خطورة، ولكن أؤكد أن هذه السيناريو بعيد جدًا، وإن شاء الله لن نصل إليه، لدينا الإجراءات الكفيلة للتعامل معها». 
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «ON E»، إن: «المؤتمرات هدفها تقديم المعلومات بأقل العبارات وابسطها.. ووارد أن يكون هناك مؤتمرات قادمة، سواء تحمل أخبار جيدة أو سيئة.. يعنى إحنا عن شاء الله في مرحلة هنعلن أخبار كويسة.. لما نقلل أو نرجع عن القرارات الوقائية أو الاستباقية». 
وفيما يتعلق بالكافيهات والمقاهي، قال عن هذه الملف سلطة الوحدات المحلية في التنفيذ، والمحافظات بدأت بالفعل بالمقاهى المخالفة، وتم إغلاقها ومصادرة «الشيشة»، مضيفًا: «هناك تفويض للمحافظين كلًا في إقليمه فيما يخص موضوع المقاهي».

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