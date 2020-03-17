"الوزراء": قرارات أخرى لدعم قطاع السياحة الأسبوع القادم

17 مارس 2020 - 10:10 م

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز القرارات الحكومية التي اتخذتها الدولة اليوم لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.



وقال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «ON E»، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع مع اللجنة العليا للسياحة خلال الأسبوع القادم ستضمن قرارات أخرى تدعم هذا القطاع بشكل كبير.



وأكد: «نحن بصدد دراسة قرارات أخرى لدعم قطاع السياحة وسيتم مناقشتها الأسبوع القادم في اجتماع اللجنة العليات للسياحة».



وأوضح أن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى سعر توريد الغاز في سبتمبر الماضي للمصانع كان 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي نسبة التخفيض وصلت لـ 50%.



كما أشار إلى أنه تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة?.

