إيران تبدأ في إنتاج معدات تشخيص "كورونا" بعد أسبوع

17 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستبدأ في إنتاج معدات تشخيص للكشف عن فيروس "كورونا"، اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وقال مساعد الرئيس الإيراني لشؤون التكنولوجيا والعلوم سورنا ستاري، في بيان نشره بمنصات التواصل الاجتماعي، أن معدات تشخيص "كورونا" سيتم إنتاجها في إيران.

وأضاف ستاري، أن بلاده وقعت اتفاقية مع 6 شركات (لم يحددها) لإنتاج المعدات اللازمة من أجل الكشف عن الفيروس.

وأوضح أن الإنتاج التسلسلي لمعدات التشخيص الجديدة سيبدأ الأسبوع المقبل، بعد أن جرت المصادقة الأولية عليها.

كما أفاد ستاري، بأن بلاده تعمل على إنتاج علاج محلي لفيروس "كورونا".

والثلاثاء، بلغت حالات الإصابة بالفيروس في إيران، 16 ألفا و169، بينهم وفيات 988.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 195 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

