إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة

17 مارس 2020 - 10:40 م

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 2503، بعد تسجيل 345 حالة جديدة.جاء ذلك على لسان المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، الثلاثاء.



وأوضح بوريلي أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 26 ألفا و62.

ولفت إلى أنه مع احتساب الوفيات والحالات التي تعافت، يصبح إجمالي الإصابات 31 ألف و506.

وفيما يخص الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة، ذكر بوريلي أن 192 حالة شفيت الثلاثاء، ليصبح مجموع من تعافوا ألفين و941 شخصا.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.