  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين

بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً

إيطاليا

إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة

مجلس الوزراء

متحدث الوزراء: جاهزون لأسوأ سيناريو يظنه البعض

شوراع بلقاس

بالصور.. سكان «بلقاس» يفرضون حظرًا ذاتيًا على أنفسهم

تجميد بويضات

«تجميد البويضات».. أمهات مع إيقاف التنفيذ

الدولار

أسعار الدولار في التعاملات المسائية 17/3

الفنانة بوسي مع شقيقتها الراحلة

الفنانة بوسي تفاجئ الجميع بوفاة شقيقتها ودفنها

أرشيفية

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القاهرة

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا تنشر الجيش للسيطرة على "كورونا"

#

فنان شهير: أنا من أحفاد سيدنا محمد .. ومعايا مستندات

#

صلاح يتحدى "كورونا" بهذا الأمر

#

"مرتضى" يفاجئ "الغندور" بهذا الأمر على الهواء مباشرة

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، بدء دخول البلاد في حجر صحي شامل وحظر التجوال، في محاولة حثيثة لمنع إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المواطنين، في كلمة متلفزة، بالجلوس في المنازل خلال الـ15 المقبلة، للتمكن من القضاء على الفيروس.
وقال ماكرون: "لم تكن فرنسا أبدا لتتجه نحو هذا الإجراء في حالات السلم، إلا أن جهودنا الآن ينبغي أن تنصب على هدف واحد وهو مكافحة الفيروس".
وأضاف: "نحن في حالة حرب، ليس ضد جنود أو جيوش، وإنما ضد عدو غير مرئي ويتنامى بشكل سريع".
وأتت الخطوة عقب تصريحات مسؤولين في الحكومة بشأن خطورة التجمعات في نقل الفيروس.
وعبر ماكرون عن خيبة أمله إزاء عدم الملتزمين بالإرشادات الصحية.
ووفقا للإجراء الفرنسي، يسمح فقط بالخروج للضرورة مثل شراء الطعام، أو الذهاب للطبيب أو العناية بالأطفال والضعفاء، أو الذهاب للعمل ما لم يكن عن بعد ممكنا.
وفي هذا الشأن تستعين فرنسا بـ100 ألف شرطي وجندي مدني، لفرض الحظر.
بدوره، طالب أيضا وزير الداخلية، كريستوف كاستنر، المواطنين بالتزام المنازل.
وطبقا لأحدث الإحصاءات، وصل عدد الإصابات بكورونا في فرنسا 6 آلاف و633، فيما بلغت الوفيات 148.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تونس تفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا
» فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام
» كورونا.. إسرائيل تعلن إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا
» أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة
» ترمب يدعو مواطنيه للعمل من المنازل لمواجهة كورونا
» يوفينتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه بكورونا
» الفيفا يعلن مصير كأس العالم للأندية 2021
» الديهي: الإخوان يسعون لاستغلال كورونا للإفراج عن سجنائهم
» المصاب بالأنفلونزا المنزلية يجب عزله داخل المنزل
» 8 دول تتسابق للتوصل لعلاج فيروس كورونا
» صور.. قتل عشيقته بعد عجزه عن إشباعها جنسيًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة