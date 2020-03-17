» فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام

17 مارس 2020 - 11:00 م

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، بدء دخول البلاد في حجر صحي شامل وحظر التجوال، في محاولة حثيثة لمنع إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المواطنين، في كلمة متلفزة، بالجلوس في المنازل خلال الـ15 المقبلة، للتمكن من القضاء على الفيروس.

وقال ماكرون: "لم تكن فرنسا أبدا لتتجه نحو هذا الإجراء في حالات السلم، إلا أن جهودنا الآن ينبغي أن تنصب على هدف واحد وهو مكافحة الفيروس".

وأضاف: "نحن في حالة حرب، ليس ضد جنود أو جيوش، وإنما ضد عدو غير مرئي ويتنامى بشكل سريع".

وأتت الخطوة عقب تصريحات مسؤولين في الحكومة بشأن خطورة التجمعات في نقل الفيروس.

وعبر ماكرون عن خيبة أمله إزاء عدم الملتزمين بالإرشادات الصحية.

ووفقا للإجراء الفرنسي، يسمح فقط بالخروج للضرورة مثل شراء الطعام، أو الذهاب للطبيب أو العناية بالأطفال والضعفاء، أو الذهاب للعمل ما لم يكن عن بعد ممكنا.

وفي هذا الشأن تستعين فرنسا بـ100 ألف شرطي وجندي مدني، لفرض الحظر.

بدوره، طالب أيضا وزير الداخلية، كريستوف كاستنر، المواطنين بالتزام المنازل.

وطبقا لأحدث الإحصاءات، وصل عدد الإصابات بكورونا في فرنسا 6 آلاف و633، فيما بلغت الوفيات 148.