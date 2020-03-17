  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:15 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين

بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً

إيطاليا

إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة

مجلس الوزراء

متحدث الوزراء: جاهزون لأسوأ سيناريو يظنه البعض

شوراع بلقاس

بالصور.. سكان «بلقاس» يفرضون حظرًا ذاتيًا على أنفسهم

تجميد بويضات

«تجميد البويضات».. أمهات مع إيقاف التنفيذ

الدولار

أسعار الدولار في التعاملات المسائية 17/3

الفنانة بوسي مع شقيقتها الراحلة

الفنانة بوسي تفاجئ الجميع بوفاة شقيقتها ودفنها

أرشيفية

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القاهرة

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

ملك الأردن يقر العمل بـ"قانون الدفاع" لمواجهة "كورونا"

عرب وعالم

ملك الأردن : هزيمة الإرهاب تحتاج إلى نهج شمولي
ملك الأردن : هزيمة الإرهاب تحتاج إلى نهج شمولي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في 6 دول عربية

#

الإفتاء: تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

#

تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"

#

قرار عاجل من"السكك الحديدية" لمواجهة كورونا

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون "الدفاع"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وسجلت المملكة 40 حالة إصابة بالفيروس القاتل، تماثلت إحداها للشفاء.
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع".
وقال ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، للأناضول، إن "القانون بمثابة إعلان حالة الطوارئ، ما يعني صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء".
وأردف: "بالتالي، فإن أي قرار لاحق من رئيس الوزراء سيكون مكتوبًا وأمرًا خطيًا، استنادًا إلى الفقرة ب من المادة الثالثة للقانون".
وتابع: "بالاستناد إلى رسالة الملك إلى رئيس الوزراء، فإن الصلاحيات التي يجب أن يمارسها رئيس الوزراء بموجب القانون، يجب أن تقتصر فقط على حالة الطوارئ والتعامل كورونا".
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 196 ألفًا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7900، أغلبهم في الصين، إيطاليا وإيران، إسبانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيان فرنسا، الولايات المتحدة.
وأجبر انتشار "كورونا المستجد" على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تونس تفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا
» فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام
» كورونا.. إسرائيل تعلن إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا
» أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة
» ترمب يدعو مواطنيه للعمل من المنازل لمواجهة كورونا
» يوفينتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه بكورونا
» الفيفا يعلن مصير كأس العالم للأندية 2021
» الديهي: الإخوان يسعون لاستغلال كورونا للإفراج عن سجنائهم
» المصاب بالأنفلونزا المنزلية يجب عزله داخل المنزل
» 8 دول تتسابق للتوصل لعلاج فيروس كورونا
» صور.. قتل عشيقته بعد عجزه عن إشباعها جنسيًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة