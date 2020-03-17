  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين

بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً

إيطاليا

إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة

مجلس الوزراء

متحدث الوزراء: جاهزون لأسوأ سيناريو يظنه البعض

شوراع بلقاس

بالصور.. سكان «بلقاس» يفرضون حظرًا ذاتيًا على أنفسهم

تجميد بويضات

«تجميد البويضات».. أمهات مع إيقاف التنفيذ

الدولار

أسعار الدولار في التعاملات المسائية 17/3

الفنانة بوسي مع شقيقتها الراحلة

الفنانة بوسي تفاجئ الجميع بوفاة شقيقتها ودفنها

أرشيفية

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القاهرة

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

جانتس يتهم نتنياهو بعرقلة عمل الكنيست

عرب وعالم

غانتس
غانتس
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو: اغتيال سليماني عمل أمريكي لا يخصنا

#

نتنياهو يقرر طلب حصانة برلمانية بسبب قضايا الفساد

#

إمهال نتنياهو 30 يومًا ليحصل على الحصانة

#

البابا تواضروس.. مطفئ للحرائق أم مشعل أزمات؟

اتهم بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعرقلة عمل الكنيست (البرلمان).
وقال غانتس في تغريدات على تويتر: "يحاول الليكود من خلال نتنياهو ورئيس الكنيست يولي أدلشتاين بكل ثمن منع عمل الكنيست".
وأضاف "لا يكفيهم أن الكنيست لم يكن يعمل على مدى عام كامل، الآن يريدون أيضا ألا يؤدي الكنيست الجديد الحد الأدنى من العمل المطلوب خلال الأزمة"، في إشارة لتفشي فيروس كورونا.
وتابع غانتس "لا يريد (نتنياهو وأدلشتاين) تشكيل لجنة المالية لدفع إجراءات تساعد بما في ذلك المتضررين من الأزمة، لا يسمحان بتشكيل لجنة الأمن والخارجية للإشراف على مسألة التعقب (مصابي الكورونا)، ولا يسمحان بتشكيل لجنة كورونا للمساعدة في مكافحة الفيروس ومراقبة الإجراءات الحكومية بهذا الشأن".
وختم قائلا "هذا وضع خطير يحاولون من خلاله تعطيل السلطة التشريعية والإبقاء فقط على السلطة التنفيذية. تدابير الليكود سابقة خطيرة للديمقراطية وسنتصدى لها بكل قوة".
وفشل الكنيست في جلسته الأولى، الثلاثاء، في تشكيل "اللجنة المنظمة" المنوط بها تشكيل اللجان الدائمة بالكنيست.
وطلب الليكود بقيادة نتنياهو تمثيل متساو في اللجنة المنظمة وخفض عدد أعضائها إلى 10 بدلا من 17، بدعوى أن تعلميات وزارة الصحة تنص على ضرورة عدم تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق بسبب كورونا.
وأثار قرار الحكومة بقيادة نتنياهو فجر الثلاثاء بإخضاع مرضى الفيروس والمشتبهين بالإصابة به، إلى "المراقبة الرقمية" من خلال الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، موجة من الإدانات داخل معسكر يسار الوسط بقيادة غانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة والذي اعتبر أن الخطوة "قرار خاطف في عتمة الليل"، لم يتم عرضه على الكنيست.
وتأتي المواجهة حالية بين معسكري نتنياهو وغانتس في ظل أزمة أخرى بعد رفض أدلشتاين عقد الجلسة العامة للكنيست للتصويت على تغييره برئيس جديد للكنيست من معسكر وسط اليسار الذي يحظى بأغلبية، للإقدام على تلك الخطوة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تونس تفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا
» فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام
» كورونا.. إسرائيل تعلن إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا
» أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة
» ترمب يدعو مواطنيه للعمل من المنازل لمواجهة كورونا
» يوفينتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه بكورونا
» الفيفا يعلن مصير كأس العالم للأندية 2021
» الديهي: الإخوان يسعون لاستغلال كورونا للإفراج عن سجنائهم
» المصاب بالأنفلونزا المنزلية يجب عزله داخل المنزل
» 8 دول تتسابق للتوصل لعلاج فيروس كورونا
» صور.. قتل عشيقته بعد عجزه عن إشباعها جنسيًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة