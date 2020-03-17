بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً

17 مارس 2020 - 11:52 م

قال د. محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ووزير الصحة الأسبق إن مصر تتعامل بشكل جيد جدًا مع فيروس "كورونا المستجد، مؤكدًا أن بؤر الإصابة بالفيروس في مصر مرصودة ويتم التعامل معها جيدًا.



وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة صحيحة ووفقًا للاحتياطات العالمية، مناشدًا جميع المواطنين بضرورة الاستجابة لجميع تعليمات وزارة الصحة وعدم التواجد في التجمعات للحماية من فيروس "كورونا". وأعرب وزير الصحة الأسبق عن سعادته بما يحدث من إجراءات في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد قياس درجة حرارته أثناء دخوله.



ومن زاوية أخري قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الإنذار المبكر بوقوع العاصفة وسقوط الأمطار واتخاذ قرار الإجازة ساهما بشكل كبير في القدرة على التعامل الجيد مع الأزمة.



وأضاف "راضي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، أن خسائر قطاع الكهرباء جراء السيول التي شهدتها البلاد وصلت إلى 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون خسائر أخرى تكبدها قطاع النقل.

