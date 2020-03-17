تركيا تُعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

17 مارس 2020 - 11:40 م

أكدت تركيا اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 98 بعد أن كان 47 في اليوم السابق.



وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي إن شخصا يبلغ من العمر 89 عاما توفي بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي للفيروس.

