وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر

17 مارس 2020 - 11:10 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عددًا كبيرًا من الحالات المكتشف إصابتها بكورونا كانت عائدة من رحلات عمرة أو من ضمن المخالطين للحالات المكتشفة من قبل.



وتابعت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «سجلنا اليوم وفاة حالتين من كبار السن حيث يؤثر الفيروس بصورة أكبر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة»، مشيرة إلى أن حالة أصيبت بالفيروس في الأقصر كانت سببًا في انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في محافظات أخرى.



وأشارت إلى أن الـ45 حالة التي سجلت إصابتها بكورونا على مركب الأقصر كانت بلا أعراض، لافتة إلى الإصابات متواجدة بشكل أكبر في 5 محافظات، معلقة «لا توجد محافظة معينة يمثل الفيروس خطرا عليها».



ولفتت إلى أن التحاليل التي أجريت للعاملين بحقل البترول الذي ثبت إصابة أحد العاملين به من فترة، جاءت سلبية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.



وأشادت وزيرة الصحة بكافة عناصر المنظومة الطبية قائلًا: «نشكرهم ونشكر أسرهم، لا أحد يجبرهم على المهمة التي يضطلعون بها».



وأكدت أن الوزارة تجري فحصًا كاملًا للمصريين القادمين من العمرة أو الطائرات القادمة من دول متفشي فيها الفيروس، بإجراء اختبار كورونا لكل مواطن.



وحول تصريحات الجارديان المغلوطة حول أعداد الإصابات بمصر قالت: «الصحيفة تراجعت واعتذرت بعدما كذبتها منظمة الصحة العالمية وتراجع البحث الكندي عما نشره»، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ حجر صحي للعاملين بالسياحة في الأقصر وأسوان والغردقة لمدة 14 يوما كإجراء احترازي.

