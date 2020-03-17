فرنسا.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 175

رسالة هامة وعاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين
الصحة العالمية تكشف موعد خروج أول علاج لكورونا
"الديهي": خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح لهذا السبب
وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر
بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً
إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة
متحدث الوزراء: جاهزون لأسوأ سيناريو يظنه البعض
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المصريون ووكالات
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