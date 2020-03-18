إجراءات في غزة والضفة لمواجهة "كورونا"

18 مارس 2020 - 12:00 ص

أعلنت السلطات في قطاع غزة والضفة الغربية، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا".



وقال إياد البزم، المتحدث باسم الداخلية في غزة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة بالمدينة "تم اليوم إخضاع 191 مسافراً عادوا لقطاع غزة عبر معبر رفح، و38 آخرين عبر معبر بيت حانون، للحجر الاحترازي الإجباري لمدة 14 يوماً".



وأضاف أن "الشرطة منحت إجازات لـ520 موقوفاً حتى إشعار آخر، وهي غير محتسبة من مدة الحبس، معظمهم على خلفية ذمم مالية".



ولفت البزم إلى أن "مديرية الإصلاح والتأهيل أفرجت عن 87 نزيلاً ممن قضوا ثلثي المدة، بعد دراسة ملفاتهم وفق الإجراءات القانونية".



وذكر أنه "صدر قرار بوقف جميع الزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واستبدالها بالاتصالات الهاتفية".



وأوضح أن "عمليات التعقيم الوقائي الدوري تجري بشكل يومي، لكافة مراكز التأهيل والإصلاح ومقرات الشرطة، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور".



وأشار المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة "تقوم بتأمين خمسة مراكز للحجر الاحترازي على مستوى قطاع غزة".



وبين أنه "تم افتتاح مركز إيواء احتياطي في كل محافظة بالقطاع، في إطار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، كما تم تفعيل لجان الطوارئ الحكومية في كافة المحافظات".



من جانبه، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في ذات المؤتمر، إن وزارته "جهزت مستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع لـ38 حالة وقابل للاتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر وأشعة".



ولفت إلى أن "عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بها بلغ 39، كانت نتائجها سلبية".

من جانبها، قررت مديرية أوقاف محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة، إغلاق كافة مساجد المحافظة، حتى إشعار آخر.

وأوضحت "الأوقاف"، في بيان، أن "القرار اتخذ من أجل سلامة المواطنين، ولمواجهة تفشي كورونا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابتيْن بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 195 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.