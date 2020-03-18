  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

رسالة هامة وعاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين

فيروس كورونا

الصحة العالمية تكشف موعد خروج أول علاج لكورونا

الديهي

"الديهي": خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح لهذا السبب

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر

الدكتور محمد عوض تاج الدين

بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً

إيطاليا

إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة

مجلس الوزراء

متحدث الوزراء: جاهزون لأسوأ سيناريو يظنه البعض

شوراع بلقاس

بالصور.. سكان «بلقاس» يفرضون حظرًا ذاتيًا على أنفسهم

تجميد بويضات

«تجميد البويضات».. أمهات مع إيقاف التنفيذ

الفنانة بوسي مع شقيقتها الراحلة

الفنانة بوسي تفاجئ الجميع بوفاة شقيقتها ودفنها

"الديهي": خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح لهذا السبب

آخر الأخبار

الديهي
الديهي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خطة الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح دون تفاعل شعبي

#

نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

#

برلماني يكشف عن خطة الدولة لمواجهة "كورونا"

#

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد "كورونا" لهذا السبب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم يتسابق من أجل أمرين الوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، وهناك سباق بين 8 دولة للوصول لهذا اللقاح، وسباق من جميع دول العالم لمحاصرة وحصر هذا الوباء والتقليل من آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا أزعج الجميع حكام ومحكومين، وهناك من يقلل من خطورة الموقف ويتعامل بسطحية مع هذا الوباء العالمي، وهناك دعوة عامة من جميع الزعماء في جميع دول العالم لتقليل الآثار السيئة للفيروس ومحاصرته.
وتابع، أن الفشل والانهيار الطبي هو أخطر ما يمكن أن يحدث، والدولة المصرية بأكملها تسارع من أجل الوصول لصيغة تكون مساعدة لمنع انتشار فيروس كورونا، ودور المجتمع الآن هو الأهم لمساعدة الدولة في تنفيذ خططها، مشددًا على أنه لن تنجح خطط الدولة والحكومة ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بدون تفاعل شعبي ومجتمعي، وإيمان من المجتمع بأن كل ما يجري ضروري للإبقاء على حياة الناس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرة الصحة: هذا هو سلاح الصين ضد فيروس كورونا.
» الرئيس الروسي يكشف: لدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح كورونا
» تونس تفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا
» فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام
» كورونا.. إسرائيل تعلن إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا
» أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة
» ترمب يدعو مواطنيه للعمل من المنازل لمواجهة كورونا
» يوفينتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه بكورونا
» الفيفا يعلن مصير كأس العالم للأندية 2021
» الديهي: الإخوان يسعون لاستغلال كورونا للإفراج عن سجنائهم
» المصاب بالأنفلونزا المنزلية يجب عزله داخل المنزل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة