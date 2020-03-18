"الديهي": خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح لهذا السبب

18 مارس 2020 - 12:20 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم يتسابق من أجل أمرين الوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، وهناك سباق بين 8 دولة للوصول لهذا اللقاح، وسباق من جميع دول العالم لمحاصرة وحصر هذا الوباء والتقليل من آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا أزعج الجميع حكام ومحكومين، وهناك من يقلل من خطورة الموقف ويتعامل بسطحية مع هذا الوباء العالمي، وهناك دعوة عامة من جميع الزعماء في جميع دول العالم لتقليل الآثار السيئة للفيروس ومحاصرته.

