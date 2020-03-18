رسالة هامة وعاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين

18 مارس 2020 - 01:10 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تفعل كل تعليمات منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأولى وحتى الآن، وتقوم بعمل تقصي في كل الأماكن، وتقوم بعزل المشتبه بهم، وعزل المصابين.



وأكدت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء يوم الثلاثاء، أن ما تقوم به مصر، هو ما نصح به مدير منظمة الصحة العالمية بالأمس، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بما تقوم به مصر.

