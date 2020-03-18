شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: ازاي عايشة مع راجل في البيت بدون صفة؟

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وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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أحمد عادل شعبان

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شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسرارا عن شقيقته:"دعمتها في الغلط"

ياسمين عبد العزيز

شن الفنان وائل عبد العزيز هجوما شرسا على شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، مؤكدا أنها تعيش في منزل واحد مع رجل "دون صفة" حسب تعبيره.

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".

وكان الفنان وائل عبد العزيز شن في أوقات سابقة هجوما شرسا على الفنان أحمد العوضي بسبب علاقته بشقيقته.

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