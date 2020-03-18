شوبير ينشر صورة لاعب الأهلي: الوحيد الذي أتمنى أن يكون أفضل مني

أحمد عادل شعبان
نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة نجله "مصطفى" - حارس مرمى الأهلي - مؤكدًا أنه الوحيد الذي يتمنى أنه يكون أفضل منه.
وعلق "شوبير" على صورته مع نجله مصطفى قائلا: الوحيد الذي اتمنى أن يتخطى مسيرتي و يكون الأفضل كل عام وانت بخير يا مصطفي وعيد ميلاد سعيد ودائما تحقق ما تتمناه.
الوحيد الذي اتمنى أن يتخطى مسيرتي و يكون الأفضل— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 17, 2020
كل عام وانت بخير يا مصطفي وعيد ميلاد سعيد ودائما تحقق ما تتمناه pic.twitter.com/uu5OqBn00Z
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