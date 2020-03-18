شوبير ينشر صورة لاعب الأهلي: الوحيد الذي أتمنى أن يكون أفضل مني

18 مارس 2020 - 07:03 ص

نشر الإعلامي أحمد شوبير صورة نجله "مصطفى" - حارس مرمى الأهلي - مؤكدًا أنه الوحيد الذي يتمنى أنه يكون أفضل منه.



وعلق "شوبير" على صورته مع نجله مصطفى قائلا: الوحيد الذي اتمنى أن يتخطى مسيرتي و يكون الأفضل كل عام وانت بخير يا مصطفي وعيد ميلاد سعيد ودائما تحقق ما تتمناه.

