» قصة يحيى شاهين .. سي السيد السينما المصرية الذي دمرت حياته امرأة

18 مارس 2020 - 07:23 ص

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان يحيى شاهين الذي رحل عن عالمنا قبل 26 سنة من الآن .



وفيما يلي بعض المعلومات عنه:



- اشتهر باسم (سي السيد) نظرًا لدوره الشهير في ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين - السكرية - قصر الشوق ).



- تزوج في سن كبيرة نسبيا من سيدة مجرية وأنجب منها طفلتين ، لكن حدثت خلافات بينهما ، وإزاء ذلك قامت زوجته باصطحاب الطفلتين والهروب بهما بعيدًا عنه مما تسبب له في حالة نفسية سيئة استمرت معه لفترة طويلة.



- تزوج من مشيرة عبد المنعم وأنجب ابنتهما داليا وظلا سويا حتى وفاته



- لعب دور البطولة أمام الفنانة أم كلثوم في فيلم (سي سلامة) وتفاجأ أنها تتناول معه الإفطار حتى لا يشعر أنه ممثل مغمور ، وحينها سألته عن أجره فقال إنه 150 جنيها .. طلبت من كلثوم من المخرج أن يرفع أجره إلى 600 جنيها ليصبح مثل حسين صدقي ، ولم ينسى لها هذا المعروف.



- اشترك في 9 أفلام من ضمن الأفلام التي صنفت كأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية



- توفي بعد تأدية العمرة.



