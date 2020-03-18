أسطورة ليفربول يطلب الاستغناء عن صلاح: لا يستطيع تمرير الكرة بشكل صحيح

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ليفربول

صلاح

أكد دون هاتشيسون - أسطورة فريق ليفربول - أن فكرة الاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح أصبحت مطروحة بشكل أو بآخر .

وقال "هاتشيسون" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: لا أقبل فكرة بيع ساديو ماني حتى لو مقابل 140 مليون استرليني.

وأضاف: بالنسبة لصلاح فلا بأس من بيعه إذا حصلنا على سعر جيد .. نعم هو متميز ويقوم بأشياء عبقرية لكن المهارات الأساسية لا يقوم بها بشكل صحيح .. فهو لا يستطيع تمرير الكرة على مسافة 5 ياردات بشكل صحيح.

وأردف: لو حصلنا على عرض بمبادلة صلاح مع جادون سانشو على سبيل المثال فيجب أن نوافق على العرض.

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