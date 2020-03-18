خالد أبو بكر منفعلا: الدولة مش هتهزر

18 مارس 2020 - 09:58 ص

حذر خالد أبو بكر، من التعاطى مع الشائعات والأكاذيب التي يروج البعض حول إصابات كورونا في مصر، قائلا: "لا توجد حكومة في العالم تستطيع أن تقول إنها ستحمى مواطنيها إلا لو تفاعل المواطنين معها بالخبر الدقيق".



وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي": "الداخلية اليومين دول مش هتهزر، وإحنا وقت الجد حافظينهم، وهما إللى هيشلوا الشيلة".



وتابع: "الداخلية أغلقت اليوم 6 آلاف مركز تعليمى، انتوا مين؟، انتوا بدل ما تعلموا بشر بتموتوا فيهم بالشائعات في إجراءات عنيفة ضد الشيشة والدولة مش هتهزر".

