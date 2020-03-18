أول ظهور للمراسلة اللبنانية بعد سقوطها.. فحص كورونا وعزل

18 مارس 2020 - 10:07 ص

نشرت مراسلة قناة الجديد راشيل الحسيني مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، الذي أكدت فيه أنها بخير.

وأضافت أنه بعد خروجها من المستشفى فإن الأطباء طمأنوها إلى أن العوارض التي جعلتها تسقط أرضا لا علاقة لها بعوارض الكورونا.

وأوضحت أنه ليس من المعيب أن أكون مصابة بكورونا وسأعترف بذلك بعد أن أقوم بإجراء الفحص، وسأقوم بحجر صحي وأنا لديّ مشكلة في الأذن الوسطى من الممكن أن تكون هي السبب فيما حصل معي".

وطالبت بتوخي الحذر والحيطة عند نقل الخبر، وعدم بث شائعات إصابتها بكورونا، كون والدتها لديها وضع صحي خاص، وتسبب فيديو سقوطها بقلق لأهلها، وهي في النهاية إنسانة قبل أن تكون إعلامية".

وأشارت إلى أن هناك زملاء بوسيلة إعلامية تعاملوا معي بطريقة غير إنسانية.

من جانبها قالت قناة الجديد في بيان لها إن إدارة الجديد وحرصاً منها على سلامة الحسيني وكل من تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للزميلة الحسيني والمصور الذي كان برفقتها إيلي أبو عسلي.

وأضافت أنه بعد إجراء الفحوصات سوف يخضع الزميلان الحسيني وأبو عسلي لفترة عزل تمتد 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج.