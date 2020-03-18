بالفيديو.. لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

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غلق

كورونا

لعن خامنئي

الرضا

في واقعة غريبة داخل إيران، أعرب العديد عن غضبهم من غلق الحكومة لعدد من المزارات الدينية بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي تفشى في البلاد.

وقام الكثير من المحتجين بلعن خامنئي، اعتراضا على إغلاق مزار الإمام الرضا بمدينة مشهد بسبب تفشي فيروس كورونا بإيران.

يأتي هذا بعد اقتحام وكسر مزار الشيخة معصومة في قم من قبل بعض القوات التابعة للحرس الثوري، اعتراضا على غلقه بسبب كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي تظهر دراسات جامعة شريف حول طبيعة انتشار فيروس كورونا بإيران بأنه إذا لم يتعاون الناس مع السلطات ولم يلتزموا بالحجر الصحي المنزلي، وفشل إجراءات احتواء والسيطرة على فيروس كورونا، فمن المحتمل أن يموت 3.5 مليون إيراني جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد19 . 

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