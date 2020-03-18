داعية: شكر ولي الأمر والحكومة واجب ديني

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وافق الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على قرار بعض الدول بتعليق صلوات الجماعة في المساجد بسبب فيروس كورونا، قائلا: "كل شعائر الدين تتوقف من أجل الحفاظ على حياة الإنسان".

 وأضاف"عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ، قائلا: "إذا تم اتخاذ قرار بغلق المقاهي أو إيقاف صلوات الجماعة في المسجد بسبب الحذر من انتشار العدوى، يعد الالتزام بالقرار واجبا دينيا.

وتابع: "واجب ديني أن نشكر ربنا أن لنا ولي أمر أو حكومة تتخذ مثل هذه القرارات لحماية الأرواح ولم تتركنا".

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