» الإمارات.. حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة أبنائها السبعة

18 مارس 2020 - 10:28 ص



قضت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات، بسجن سليمة الصريدي مدة 6 أشهر، وإلزامها الدية الشرعية 1,4 مليون درهم (ما يقارب 383,500 دولار) عن أبنائها السبعة الذين قضوا بحريق، بتهمة الإهمال، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببراءتها.



وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، طالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى عقوبة على ”الصريدي“، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة أبنائها السبعة قبل نحو عامين.



وأوضحت النيابة في مرافعتها أن ”الأم تركت أبناءها السبعة يصارعون الموت حرقا وخنقا، ونحن اليوم نخاطبكم باسم والدهم الذي توفي قبلهم، فلقد وقع الحادث الفاجع نتيجة تهاون الأم بأرواح أولادها، ونتيجة إخلالها بما تفرضه عليها واجبات الأمومة“.



وتابعت: ”إننا نرى أن الأم من فئة الذين طاشت أحلامهم، ولا يرون في النور إلا ظلاما، حينما تركت أبناءها في الساعة 10 مساء، لا هي راعتهم، ولا تركت أمر رعايتهم لغيرها، ما تسبب في وفاتهم بسبب الإهمال“.



وتعود أحداث القضية إلى يناير 2018 حين اندلع حريق في منزل بمنطقة رول ضدنا بالفجيرة، أسفر عن وفاة 7 أطفال (4 بنات بينهم توأم و3 أولاد) أعمارهم بين 5 و15 عاما، اختناقا بالدخان الناجم عن الحريق.



وحازت الحادثة المأساوية آنذاك على اهتمام الإماراتيين، الذين أبدوا تعاطفا كبيرا مع الأم المكلومة التي فقدت أطفالها، بعد أن فقدت والدهم قبل خمس سنوات، إثر مرض ألمّ به.

