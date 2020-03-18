» مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج

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متابعات- الدويني فولي

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مصرع

سوهاج

قطار

مدرس

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة حيث لقي مدرس مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات قطار “أسوان – القاهرة”، حال عبوره من مكان غير مخصص للعبور، بالمزلقان القبلي أسفل كوبرى طهطا العلوي، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام واستدعاء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز طهطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى العقد الخامس من العمر مفصولة الرأس عن الجسد.

 
وبالانتقال والفحص تبين مصرع “أ.خ” 52 عاما، مدرس مقيم بشارع الجيش، خلف المرور بدائرة مركز طهطا، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور عبارة عن فتحه موجوده أسفل كوبرى طهطا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وجار استدعاء الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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