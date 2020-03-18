» مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج

18 مارس 2020 - 10:33 ص

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة حيث لقي مدرس مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات قطار “أسوان – القاهرة”، حال عبوره من مكان غير مخصص للعبور، بالمزلقان القبلي أسفل كوبرى طهطا العلوي، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام واستدعاء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.









وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز طهطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى العقد الخامس من العمر مفصولة الرأس عن الجسد.



