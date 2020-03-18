» بعد يومين.. رضيعة على قيد الحياة مع جثة أمها المقتولة

18 مارس 2020 - 10:37 ص

في واقعة صادمة، نجت رضيعة من موت محقق، بعد بقائها يومين مع جثة أمها المقتولة في روسيا.

وعثر على الرضيعة بجانب جثة والدتها المقتولة لمدة يومين وهي تحتضنها.

وكانت تقارير روسية أفادت بأن الرضيعة، على الرغم من بقائها دون طعام أو شراب، بقيت على قيد الحياة، رغم ضعف جسمها الشديد، بسبب عدم تناولها طعاما لأكثر من يومين منذ مقتل والدتها، على يد صديقها.

كانت قوات الشرطة قد اكتشفت جثة الأم، الأسبوع الماضي، والتي تعرضت للضرب حتى الموت داخل منزلها على يد صديقها، حيث وجدت آثار كدمات كثيرة ظاهرة على جثة الأمة المقتولة.