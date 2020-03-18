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بعد زواجهما سرًا..فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها والعوضي

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ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي
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علا خطاب

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ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

شقيق ياسمين عبد العزيز

فارق العمر

من جديد، أثار شقيق ياسمين عبد العزيز، حالة من الجدل، حول علاقتها بالفنان أحمد العوضي، ملمحًا إلى زواجهما سرًا وبقائهما في منزل واحد، محذرًا الجميع من الهجوم عليه مرة أخرى.

ولكن المثير في الأمر أن فارق العمر بين الأطراف الثالث قريب إلى حد ما حيث أحمد العوضى يصغر ياسمين عبد العزيز 6 أعوام حيث إنه من مواليد ديسمبر 1985 بينما يصغر شقيقها 7 أعوام أما شقيق ياسمين يكبرها بعام واحد حيث إنه من مواليد أبريل 1979 وأما ياسمين عبد العزيز فهى من مواليد يناير 1980.

وكان أثير جدل كبير خلال الأيام الماضية عن علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى، بعد ظهورهما الرومانسى خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

وأعاد وائل أمس الجدل من جديد عندما قال فى منشوره: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيك وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتية أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني؟!".


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