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إسرائيل تعلن وصول عدد المصابين بكورونا إلى 427

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وكالات - الدويني فولي

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إسرائيل

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أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة، الأربعاء، إلى 427 إصابة بعد الكشف عن 90 إصابة جديدة خلال ساعات الليل.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ عن وزارة الصحة قولها إن 5 من المصابين ”في حالة خطرة“، و10 مصابين حالتهم متوسطة، وتعافي 11 مصابا، وعزل 236 حالة، وخضع الباقون للحجر الصحي في منازلهم.


وتتوقع الصحيفة ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 1000 حالة خلال الأيام المقبلة رغم الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس، بما فيها إغلاق معظم المؤسسات والشركات والمحلات التجارية.

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