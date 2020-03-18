  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة فصيلة الدم بالإصابة بكورونا

الدكتور خالد عبد الغفار

التعليم تحسم مصير وموعد الامتحانات بالجامعات

عالمة أمريكية من أصول مصرية

بلاغ للنائب العام ضد إعلامية شهيرة بسبب كورونا

فيروس كورونا

وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

تامر أمين

تامر أمين: الكحول سره باتع على فيروس كورونا

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

فيروس كورونا

مصابو كورونا في إسرائيل وصلوا هذا الرقم

صورة من الفيديو

هروب مسئول قطري من الأستوديو بعد عطس المذيع

مبروك عطية

داعية: شكر ولي الأمر والحكومة واجب ديني

لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

بالفيديو.. لعن خامنئي أمام مشهد الرضا

رئيس مياه الشرب: الإقدام على هذا الأمر سيكلفنا الكثير

الحياة السياسية

ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على هذا الأمر

#

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

#

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

#

شيخ الأزهر يحذر من خطورة هذا الأمر على الأطفال

الامطار

صدى البلد

ممدوح رسلان

القابضة لمياه الشرب


كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سبب قطع مياه الشرب عن بعض المناطق، قائلا: "إجراء استثنائي حتى تستطيع شبكات الصرف الصحي استيعاب مياه الأمطار، وطالبنا المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال فترة تساقط الأمطار بغزارة حتى تتمكن شبكات الصرف من استيعاب مياه الأمطار.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ شبكة صرف منفصلة لمياه الأمطار تكلفتها عالية جدًا جدًا، ولا يمكن الإقدام عليها إلا بعد وجود دراسات تُشير لتساقط كميات كبيرة من الأمطار على مصر في المستقبل، وطالبنا هيئة الأرصاد بعمل دراسات للتعامل مستقبلا.

وتابع :"حاليًا نستفيد من مياه الأمطار ونعيد استخدامها بعد معالجتها بمحطات المعالجة، منوهًا بأن الأمطار تساقطات على أماكن غير مأهولة بالسكان على الجبال وفي الصحراء وبعدها انجرفت قطع منها وتجولت لمخرات السيول مع وجود رمال ناعمة ما تسبب في تعكر المياه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزيرة الصحة توجه دعوة مهمة بشأن يوم الجمعة المقبل
» دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بـ الكمامة وتثير ضجة
» "الفيشاوي العظيم".. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الصورة
» الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“
» رئيس مياه الشرب: الإقدام على هذا الأمر سيكلفنا الكثير
» بعد زواجهما سرًا..فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها والعوضي
» يسرا: هنعدي كورونا بالإيمان.. والمكتوب حنشوفه حنشوفه
» مصرع مدرس أسفل عجلات قطار بسوهاج
» الإمارات.. حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة أبنائها السبعة
» بعد يومين.. رضيعة على قيد الحياة مع جثة أمها المقتولة
» عن ياسمين صبري وأبو هشيمة..فنانة شهيرة: "مفيش واحدة ترفضه"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة