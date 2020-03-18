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الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة بـ“كورونا“

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وكالات - الدويني فولي

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سجلت السلطات الصحية في الكويت، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 142 حالة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند.

وقال السند، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن ثماني حالات من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، منھا ست حالات لكويتيين وحالة واحدة أمريكية وحالة إسبانية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.


وأضاف أن ”ھناك حالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، والحالة الأخيرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي“.

وأشار إلى أن من بين المصابين ”هناك 127 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا، و4 حالات في العناية المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وحالة واحدة مستقرة“.


وتابع أن عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية بلغ 573 حالة، فيما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997.

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