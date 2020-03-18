تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

18 مارس 2020 - 11:17 ص

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تعقيم زجاجات الخمر والجعة في تونس.

الأكاديمي التونسي محمد هنيد نشر الصورة على حسابه في تويتر، وعلق عليها ساخرا: "الحمد لله بادرة طيبة في تونس بتعقيم قوارير الخمر والجعة حفاظًا على أرواح المسلمين.." البيت دا طاهر".

كما سخر أيضا في تعليقه على الواقعة: درس في الإيمان والتقوى والورع.

يذكر أن السلطات التونسية فرضت حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس قيس سعيد تطبيق هذا الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكلف الجيش بتسيير دوريات في الشوارع.

وطالب سعيد، خلال كلمة تليفزيونية للشعب التونسي، بضرورة الالتزام بتجنب التجمعات والتنقل للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن السلطات التونسية كانت قد كشفت عن تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.