التعليم تحسم مصير وموعد الامتحانات بالجامعات

18 مارس 2020 - 11:52 ص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن توقف الدراسة لمدة أسبوعين سوف يفيد بشكل كبير في تقليل التجمعات داخل الجامعات والمعاهد والمدارس، وهذا لا يعني توقف الدراسة، وإنما يهدف لإبقاء الطلاب في المنازل، مع استمرار توصيل المعلومات والدروس للطلاب من خلال المواقع الإلكترونية.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام ونصف على تطبيق التحول الرقمي في التعليم، لإتاحة البنية التحتية لتطبيق أقصى درجات التكنولوجية في التعليم بالتعليم عن بعد وكافة الموضوعات بالمتعلقة باستخدام تكنولوجيا العصر والجامعات الذكية في التعليم.



وتابع:" حال انتهاء فترة تعليق الدراسة خلال الأسبوعين المقررين، وكان هناك مساحة من الوقت لدى الكليات لعقد امتحانات الميدتيرم سيتم إجراء الامتحانات، وحال تقرر مد فترة تعليق الدراسة سيتم إجراء امتحان الميدتيرم مع امتحان نهاية العام وضم الدرجات معًا.

