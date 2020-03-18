وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

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وكالات - الدويني فولي

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مصرى

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أعلنت الجمعية الإيطالية المصرية، وفاة أول مواطن مصري، ويدعى أحمد الفار، بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا.
وقال رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، محمد العبد، في بيان، إن المواطن توفي بالفيروس، وإنه في ظل الوضع الحالي، فالإجراءت المتبعة وفقا للقانون الإيطالي تقضي بأنه لا غسل للمتوفى ولا وداع من الأهل أو الأقارب.


من جهته أكد رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عيسى سكندر، في تصريح صحفي، أنه استقبل خبر وفاة المواطن المصري في مستشفى  bergmo .

وأوضح أن المستشفى أعلن أنه لا مكان خاليا بها حتى للموتى، مؤكدا أن إدارة المستشفى منعت تواجد أي من المصريين أو حتى الصلاة على المتوفى.
وأضاف سكندر أنهم اتفقوا أن يصلوا على المتوفى الفار صلاة الغائب.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللي، الذي أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة في يوم واحد.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

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