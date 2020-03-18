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دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بـ الكمامة وتثير ضجة

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دينا الشربيني
دينا الشربيني
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عيد ميلاد

دينا الشربينى

كمامة

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الذي صادف أمس الـ17 من شهر مارس وسط فريق عمل مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذين حرصوا على مشاركتها الاحتفال بهذا اليوم الخاص.

ورغم انتشار كورونا ومنع التجمعات إلا أن دينا الشربيني وفريق عمل المسلسل ظهروا وهم يرتدون الكمامة الطبية أما تورتة العيد ميلاد.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية.

من ناحية أخرى أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذي يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داوود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ.

 


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