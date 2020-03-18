» فنان شهير يعلن اعتزاله وتوبته إلى الله

أعلن المطرب مروان بابلو، عبر حسابه على "إنستجرام"، اتخاذه قرارا صادمًا لجمهوره، وهو توبته نهائيا عن مجال الغناء.

وقال مروان بابلو: "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا"، واختتم: "ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي".

واشتهر مروان بابلو مؤخرا بأغنية "الجميزة" التي حققت نجاحا كبيرا، ويشار إلى أن حياته الفنية انطلقت منذ عام 2015، واستمرت 5 سنوات.

يذكر أن مروان بابلو قد أعلن اعتزاله وابتعاده عن الموسيقى فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي من قناعة شخصية، موجها الشكر لكل من ساعده ودعمه.