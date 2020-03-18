مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

18 مارس 2020 - 01:36 م

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن المرشح الديمقراطي جون بايدن هو أكثر المستفيدين من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر: "يبدو أن جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي أكبر المستفيدين سياسيا من تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن أكبر الخاسرين سياسيا حتى الآن فهو الرئيس ترامب، ساخرا: "نظريات المؤامرة ستقول إن لهذا الفيروس ميول ديمقراطية ليبرالية واضحة".

يذكر أن المرشح الديمقراطي جون بايدن ولد جو بايدن كان عضوا قديما ورئيسا سابقا للجنة العلاقات الخارجية.

كما تولى بايدن منصب نائب رئيس الولايات المتحدة للرئيس السابق باراك أوباما بين عام 2009 و2017.

وقد ولد في سكرانتون التابعة لولاية بنسلفانيا عام 1942، حيث أصبح محاميا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيوكاسل عام 1970.

وفي في عام 1972 انتخب لأول مرة بمجلس الشيوخ وأصبح حينها أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

كما أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ 6 مرات، وعندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس كان رابع أكبر عضو في المجلس.