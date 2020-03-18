رواية مؤثرة للأم المثالية على مستوى الجمهورية

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تكريم

الأم المثالية

الأولى

روت صفاء مصطفى، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، تفاصيل اشتراكها بمسابقة الأم المثالية قائلة: "إن زوجها وابنها هما من قدما لها بالمسابقة، منذ ديسمبر الماضي، وتفاجأت أول أمس أنهما تواصلا معها وطلب منها الحضور لوزارة التضامن لتكريمها في مؤتمر صحفي".

وأضافت صفاء مصطفى، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن زوجها ونجلها كانوا سعداء جدًا بتكريمها، مشيرة إلى أنها أم لابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي ابنتها لبنى بطلة العالم والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السباحة من "متلازمة داون"، وحصلت على 184 ميدالية.

وأكدت الحاصلة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، أنها لم تكن تتطلع للحصول على مكافأة على ما تقوم به مع ابنتها، متوجهة بالشكر لوزارة التضامن وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لفت نظر العالم أجمع للمرأة المصرية، ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة على الخريطة الدولية وخريطة الوطن العربي.

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