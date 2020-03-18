إعادة 300 مواطن مصري من الكويت في رحلة استثنائية

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وكالات - الدويني فولي

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الكويت

تأشيرات

مصر للطيران

رحلة

القنصلية المصرية

غادرت مطار الكويت الدولي ظهر اليوم الأربعاء، أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية المتجهة إلى القاهرة، وعلى متنها نحو 300 مواطن من المصريين العالقين في الكويت.
وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت تلقي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي، اتساقاً مع ما ورد في بيانها الصادر أمس الأول، ووفقاً لعدد الطلبات التي سيتم تسجيلها، وفي ضوء ظروف حركة الطيران في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، كانت قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت، قد دعت رعاياها الراغبين في العودة إلى مصر إلى التواصل معها.
وقالت القنصلية، في بيان أمس: «اتصالاً بقرار السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران من وإلى الكويت، اعتبارا من فجر يوم الجمعة 13 مارس 2020، تدعو قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلي دولة الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي للسفر فقط، التواصل مع القنصلية عن طريق الوسائل التالية فقط دون مراجعة القنصلية بصفة شخصية».

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