"الأمر شورى بيننا".. أولى رسائل رجائي عطية للمحامين

18 مارس 2020 - 02:23 م

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن كل محام له الحق في اختيار من ينوب عنه ويتولى إدارة مصالحه،قائلا : "كل محام صاحب حق مطلق في أن يبدي رأيه ويسمع".



وأضاف عطية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المحامين عقب إعلان النتيجة الرسمية بفوزه، قائلا: "يجب أن يكون مجلس النقابة محلا للحوار والبحث، قائلا إن القرآن أمر سيدنا محمد بالمشوار في الأمر، فالمؤمنون أمرهم شورى بينهم".



وتابع: "هناك ملفات يجب الالتفات إليها أولا، وعلى قمتها هم ملف العلاج وملف المعاشات، مشيرا إلى أن المحامين قد لا يحتاجون من نقابتهم إلا هؤلاء فقط.



وأكمل نقيب المحامين الجديد: "أنا مرضت كثيرا وأجريت المقرر من العمليات ولكني لم آخذ من النقابة "مليم" واحد، فيما أني قادر على علاج نفسي يجب أن أترك حقي لغيري كي يعالج به".

