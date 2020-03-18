» القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة للوقاية من "كورونا"

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واصلت القوات المسلحة مهامها فى معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى. 
وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية ، وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائى لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

وقدم رئيس جامعة القاهرة الشكر والعرفان للقوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى كل المحن والأزمات بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى ، مؤكداً أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد من أسس ومقومات المحافظة على الأمن القومى المصرى بمجابهة كل التحديات والتهديدات .

مشيداً بالإسلوب الراقى للأطقم الفنية ، فضلاً عن إستخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التى تم إستخدامها خلال عمليات التطهير الوقائى بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة المترددين على الجامعة .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور الفعال التى تقوم به القوات المسلحة تجاه كافة الأزمات والمخاطر التى تهدد شعب مصر العظيم .

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