» شاهد.. لحظة إطلاق قمر صناعي روسي

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صورة من الفيديو
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روسيا اليوم

قمر صناعى

بليسيتسك

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الروسي الذي يحمل قمرًا صناعيًا للملاحة الفضائية من طراز "جلوناس – إم" المطور إلى مدار الأرض المنخفض.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الصاروخ أطلق يوم الاثنين الماضي، من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري بشمال غرب روسيا.

شاهد الفيديو..



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