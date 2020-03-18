  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدم "محمد صلاح"

جانب من أحد أفلامها

اعتراف صادم لفنانة شهيرة عن مشاركتها في فيلم إباحي

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديًا بكورونا

شرم

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب «كورونا»

رجائي عطية

"الأمر شورى بيننا".. أولى رسائل رجائي عطية للمحامين

مصر للطيران

إعادة 300 مواطن مصري من الكويت في رحلة استثنائية

زفاف "فوز الفهد" يشعل مواقع التواصل

فستان ورعشة يد.. زفاف "فوز الفهد" يشعل مواقع التواصل

المترو

"المترو" يتخذ قرارات عاجلة بشأن كورونا

الأم المثالية

رواية مؤثرة للأم المثالية على مستوى الجمهورية

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

مستشار بن زايد: هذا الشخص أكثر المستفيدين من كورونا

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديًا بكورونا

عرب وعالم

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وضع أقرب سيدة لـ"ترامب" في الحجر الصحي بسبب كورونا

#

يوفينتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه بكورونا

#

إصابة مسئولين بارزين بكورونا فى إسبانيا

#

إصابة نائب عام ورئيس بلدية بكورونا في إيران

أمريكا

الجيش الامريكي

كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت البنتاجون، بيان لها أنه 14 موظفا أصيبوا أيضًا بالفيروس و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم.

وطالب ترمب، مواطنيه بعدم النزول إلى الشوارع، وضرورة الالتزام بالتعليمات للتعامل مع الأزمة الراهنة ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إبراهيموفيتش يجمع تبرعات لدعم إيطاليا ضد كورونا
» شاهد.. لحظة إطلاق قمر صناعي روسي
» حقيقة إصابة محيي إسماعيل بـفيروس كورونا
» القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة للوقاية من "كورونا"
» الكويت.. هذا الإعلامي مطلوب بسبب هذا الفيديو
» "ترامب" يعقد مؤتمرا عاجلا بخصوص كورونا
» فنان شهير يعلن اعتزاله وتوبته إلى الله
» " مش خايفة من ربنا".. رد صادم من فنانة شهيرة بسبب كورونا
» وزيرة الصحة توجه دعوة مهمة بشأن يوم الجمعة المقبل
» دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بـ الكمامة وتثير ضجة
» "الفيشاوي العظيم".. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الصورة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة