الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديًا بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت البنتاجون، بيان لها أنه 14 موظفا أصيبوا أيضًا بالفيروس و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم.

وطالب ترمب، مواطنيه بعدم النزول إلى الشوارع، وضرورة الالتزام بالتعليمات للتعامل مع الأزمة الراهنة ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





