خطأ كارثي أودى بحياة المتوفي بـ«كورونا» في الدقهلية

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كورونا

خطأ

الدقلهية

كشفت النائبة البرلمانية هيام عامر، عن دائرة بلقاس محافظة الدقهلية، وعمة المتوفى الثاني بفيروس كورونا، أحمد علي عامر، مفاجآت صادمة حول وفاة نجل شقيقها وأسباب إصابته.

و قالت النائبة في تصريحات لـ«العربية»، إن نجل شقيقها، دخل المستشفى الجمعة الماضية، بعد شعوره بأعراض المرض، وبعد إجراء التحاليل الخاصة بالفيروسات له جاءت النتيجة سلبية من فيروس كورونا، مضيفة أن جميع أفراد الأسرة عبروا عن سعادتهم بخلوه من الفيروس، وسمح لهم بالدخول عليه في غرفته لتهنئته وزيارته.

وأضافت أنه بعد مرور 3 ساعات فوجئت بخبر كارثي، حيث اتصل بها مسؤولو المستشفى، وأخبروها بخطأ في نتيجة التحليل، مؤكدة أنها جاءت إيجابية وليست سلبية. وقالت إنها شعرت بالصدمة والذهول.

وذكرت النائبة البرلمانية أن طبيبا تطوع بمرافقة نجل شقيقها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث لفظ  المتوفى أنفاسه الأخيرة هناك، مضيفة أنه تم إجراء تحليل فيروسات لأسرته باعتبارها أقرب المخالطين له، وثبت إصابة زوجته وابنته وطفلته الصغيرة البالغة من العمر عامين ونصف العام، والتي أصبحت أصغر مصابة بفيروس كورونا في مصر، وتم نقلهم لمستشفى العزل، فيما لم تجر حتى الآن فحوصات لباقي المخالطين، ومنهم طاقم الأطباء والممرضين، بسبب عدم وجود أجهزة التحليل "بي سي أر"، في محافظة الدقهلية كلها بشكل عام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من  المصريين  المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 وأشار "مجاهد" إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

 

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

 


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