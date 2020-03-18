"شكري" ينقل رسالة "السيسي" لرئيس جنوب إفريقيا

18 مارس 2020 - 06:08 م

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 18 مارس الجاري، برئيس الجمهورية الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، وذلك خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا في ثاني محطات جولته الأفريقية الحالية.

وفي تصريح للمُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس "رامافوزا"، وسلمه رسالة الرئيس حول التطورات ذات الصلة بسد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.



وقد قام الوزير شكري خلال اللقاء باستعراض مجمل تفاصيل وتطورات ما تم في مسار المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من توصُل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية أمريكية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس "رامافوزا"، من جانبه، نقل تحياته لرئيس الجمهورية، معرباً عن تقديره لإيفاد مبعوث مصري رفيع المستوى حاملاً لرسالة الرئيس وشارحاً لآخر تطورات الموقف المصري في ملف سد النهضة.



وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف الموضوعات.