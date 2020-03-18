«صلاح» يتبرع بـ20 مليون جنيه لمكافحة كورونا

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مصر

تبرع

محمد صلاح

كورونا

أعلن خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، عن تبرع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 20 مليون جنيه، لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب الوزير السابق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ20مليون جنيه للتصدي لوباء " كورونا " هو تصرف من مصرى أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

كما وجه الرئيس،  الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



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