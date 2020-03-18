» إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية  غلق العاصمة عمان من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم غد الخميس  ولإشعار آخر، باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل وذلك من أجل كبح الوباء الذي أصاب 33 شخصا في الأردن حتى الآن.

وكانت  الحكومة الاردنية قد أعلنت حزمة إجراءات للسيطرة على الوباء؛ من بينها منع خروج المواطنين من منازلهم إلى للضرورة القصوى.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيجري حظر أي تجمع يفوق عشرة أشخاص، نظرا لزيادة احتمال انتقال العدوى في التجمعات والأماكن المكتظة.

وأعلنت السلطات تعطيل القطاع الخاص بشكل كامل، باستثناء القطاع الصحي وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء..?


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