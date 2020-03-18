لاعب يعاشر شقيقة زوجته في الحجر الصحي

يعيش لاعبو الدوري الإنجليزي في أجواء من الحزن والصدمة، منذ تأجيل المباريات حتى الرابع من أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى إن البعض منهم لجأ إلى الاستعانة خبير نفسي، لمساعدته في التغلب على ذلك.

وإلى جانب تعليق الدوري الإنجليزي، تم تأجيل دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا إلى أجل غير مسمى، وتم تأجيل البطولات الأوروبية حتى صيف 2021، وهو ما جعل اللاعبين الذين يخضعون للعزل المنزلي حاليًا يعانون نفسيًا جراء الابتعاد عن الملاعب.

وقال عالِم النفس، "ستيف بوب"، إنه في ظل حالة التدهور التي يعيشها بعض اللاعبين، أخبره أحدهم (لم يذكر اسمه) أنه نام مع أخته زوجته، نتيجة استغراقه في الملل جراء العزلة التي يعيشها.

ودفعت المخاوف من انتشار فيروس كورونا، العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدخول في عزلة ذاتية، بعد أن أثبت إصابة المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا، ونجم تشيلسي كالوم هودسو بالفيروس في الأسبوع الماضي.

وقال "بوب"، إن لاعبي كرة القدم يعانون من مشاكل كبيرة في الصحة العقلية منذ انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "لاعبو الدوري الممتاز لديهم الكثير من المال، في ظاهر الأمر، لا يجب أن يكون لديهم أي مخاوف"، لكنه أكد أنهم يعانون من آثار سيئة ومدمرة على نفسيتهم.

وكشف: "اتصل بي أحد اللاعبين، وقال لقد تحطمت، وانتهى بي الأمر بالنوم مع أخت زوجتي"، واصفًا العديد من اللاعبين بأنهم "كسالى عقليًا. يقال لهم متى يتدربون، وماذا يأكلون، وأين يحضرون، وكيف يلعبون".

وقال: "اللاعبون الذين تحدثت إليهم يعانون من التوتر والقلق، ويتجهون بالفعل نحو الاكتئاب. يشعر البعض بالصدمة من خلال عدم معرفة متى سيتمكنون من اللعب ليس فقط مرة أخرى، ولكن التدريب مع زملائهم".

ويزداد القلق بشكل خاص بين لاعبي الفرق الأقل، الذين يخشون من انعكاسات الأوضاع الراهنة عليهم، مشيرًا إلى نماذج من هؤلاء: "مثل أنا في الموسم الأخير من عقدي، أبلغ من العمر 33 عامًا، كنت ألعب لموسم جديد. الآن إذا لم ينته الموسم ، كيف يمكنني إثبات نفسي؟ كيف أكسب المال؟".

وكان لاعب تشيلسي مايسون ماونت اعتذر عن كسر عزلته الذاتية بعد أن غادر منزله ومارس كرة القدم بشكل خفيف مع ديكلان رايس لاعب نادي وست هام يونايتد.

ووفقًا لبوب، يحاول لاعبو كرة القدم في جميع أنحاء إنجلترا يائسة سد الفجوة المتبقية في حياتهم، لكن البعض منهم يتحولون إلى المقامرة كما يفعلون خلال عطلة منتصف الموسم.

وتابع: "تلقيت أكثر من 30 مكالمة من لاعبين في إنجلترا، وأربعة حتى الآن من أيرلندا الشمالية، وأكثر من اثني عشر مكالمة أخرى من لاعبين أعمل أو عملت معهم في القارة".

واستدرك: "الكثير من الذين ساعدتم في التوقف عن المقامرة عادوا إليها بشكل كبير. تحتاج الأندية إلى القيام بكل ما في وسعها لإعادتهم إلى منطقة الراحة الخاصة بها".