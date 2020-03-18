  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
والد قتيل فيلا نانسي عجرم

تطور مفاجئ..والد قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم الجميع (فيديو)

الجيش الأردني

إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا

القوات المسلحة

المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر التجوال

محمد صلاح

«صلاح» يتبرع بـ20 مليون جنيه لمكافحة كورونا

الراحل أحمد عامر ضحية كورونا

خطأ كارثي أودى بحياة المتوفي بـ«كورونا» في الدقهلية

صالح جمعة

تطورات جديدة في قضية دهس صالح جمعة شابًا بسيارته

صلاح

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدم "محمد صلاح"

جانب من أحد أفلامها

اعتراف صادم لفنانة شهيرة عن مشاركتها في فيلم إباحي

شرم

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب «كورونا»

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديًا بكورونا

هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا

الرياضة

وليد أزارو
وليد أزارو
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

#

"شوقي": الدول التي علقت الدراسة بسبب كورونا تعد على الأصابع

#

الصحة العالمية تطالب دول "كورونا" بتعليق الدراسة

#

الجندي: كورونا جندي من الله لتدمير هؤلاء

الدوري الممتاز

لاعبون

فيروس كورونا

متضرري كورونا

تبرع عدد من اللاعبين لمحاربة فيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أرجاء العالم خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى إيقاف معظم الدوريات العالمية والعربية حتى الأول من شهر أبريل.

ويأتي هؤلاء اللاعبين من الأهلي والزمالك والاسماعيلي، إذ تبرع التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي: خصص مساعدات مالية لصندوق مكافحة فيروس كورونا في تونس.

فيما تبرع طارق حامد لاعب الزمالك، بربع مليون جنيه مصري لحساب وزارة الصحة المصرية.

أما المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، فقال إنه ساعد بعض الأسر والعائلات المحتاجة.

بينما تبرع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار للاتفاق السعودي، بمبلغ مالي لأربع أسر فقيرة لم تستطع أن تعالج أفرادها من الفيروس.

كذلك المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء، تبرع بجزء من راتبه لبعض الأسر المغربية الفقيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا
» ترامب يفعل أول قانون رسمي لمحاربة كورونا
» إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا
» إيران.. عدد إصابات "كورونا" أكثر من المعلن
» محافظ جنوب سيناء يوضح حقيقة فرض حجر صحي على شرم الشيخ
» «أردوغان»:«كورونا» سيحدث تحولات سياسية
» بريطانيا تعلن موعد طرح علاج «كورونا»
» 25 مليون شخص سيفقدون أعمالهم بسبب "كورونا"
» رسميًا.. ترشيح "ترامب" لانتخابات الرئاسة المقبلة
» إبراهيموفيتش يجمع تبرعات لدعم إيطاليا ضد كورونا
» شاهد.. لحظة إطلاق قمر صناعي روسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:40 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة