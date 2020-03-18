ترامب: أحرزنا تقدمًا في اختبارات لقاح كورونا

18 مارس 2020 - 06:49 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده حققت تقدمًا في الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح كورونا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه سيفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى نحو 170 دولة وأصابت أكثر من 208 آلاف شخص حول العالم.

وأضاف: "دوما يكون العدو غير المرئي هو الأخطر على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" عدوا لا يمكن رؤيته".

وتابع: "سنهزم هذا العدو الذي لا نراه، وسنحقق نصرا كاملا"، مشيرا إلى إحراز تقدم في التجارب السريرية الخاصة بلقاح ضد كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 7500 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم، وفقا لآخر البيانات الرسمية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، 208 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.